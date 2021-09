Een kopie van ’s lands bekendste kidnapping, en niemand die het merkte: “We zaten echt te wachten tot iemand het doorhad”

Het had in 1989 al iets van een Hollywoodscenario. Paul Vanden Boeynants, ex-premier en miljonair, die werd ontvoerd en na 30 dagen weer vrijgelaten, gevolgd door zijn notoire persconferentie. Nu duiken de gebeurtenissen van toen, bijna woord voor woord, op in de Streamz-serie ‘Glad ijs’, over een ondernemer die zichzelf liet ontvoeren. “We zaten echt te wachten tot iemand het doorhad.”