‘Bankier in trainingsbroek’ probeert rekening van ouder koppel te plunderen

Lokeren -

Een ouder koppel uit Lokeren is slachtoffer geworden van een agressieve vorm van phishing. Een zogezegde bankier - in trainingsbroek en met pet - was aan de deur komen aanbellen om de rekeningen op hun computer te controleren. Hij werd binnengelaten en nam foto’s van het scherm, maar de dochter van het echtpaar kon erger voorkomen.