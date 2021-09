Terwijl Lionel Messi de Franse pers niet kon bekoren, krijgt Jason Denayer de wind van voor: “Hij stond verkeerd bij de winning goal”

PSG heeft zondagavond met 2-1 gewonnen van Olympique Lyon. Rode Duivel Jason Denayer speelde een hele wedstrijd en stond zijn mannetje. Al ging onze landgenoot in het slot alsnog in de fout bij de winning goal van Icardi voor PSG. Lionel Messi schitterde nog niet als vanouds en haalde in de spelersbeoordelingen van de Franse pers het telkens met de hakken over de sloot. Denayer werd hier en daar gebuisd.

Lionel Messi speelde dit keer op de tien bij Paris Saint-Germain, achter Mbappé en kwam dus niet vanop rechts zoals tegen Club Brugge. De Vlo speelde lang geen slechte wedstrijd, maar werd wel tegen zijn zin in de 76ste minuut naar de kant gehaald.

L’Equipe gaf Messi een 6 in hun spelersbeoordeling. “Hij in alle aanvalssituaties van PSG in de eerste helft voor en combineerde goed met Mbappé. Denayer dwarsboomde hem wel af en toe. Messi had een prachtige vrije trap in huis, maar vanaf 25 meter raakte hij de lat. Na de rust was hij minder scherp en werd hij vervangen.”

Hoewel onze landgenoot Jason Denayer ook wel wat lof kreeg, gaf L’Equipe hem toch maar een 5 in de spelersbeoordeling. Denayer ging immers in de fout bij de laatste tegengoal. “Hij had een goed gevoel voor positionering en kon lange tijd de bewegingen van de Parijzenaars opvangen, zoals hij dat ook deed met de infiltratie van Messi. Hij wist waar hij moest zijn en hoe hij met diepte om moest gaan, maar hij schatte de positie van Icardi bij het laatste doelpunt verkeerd in.”

Foto: AP

Le Dauphiné Libéré was nog strenger voor de Rode Duivel en kopte “Jason Denayer in de fout”. Onze landgenoot kreeg er ook maar een vier in de spelersbeoordeling achteraf. “Een solide optreden dat aan het eind van de wedstrijd werd bezoedeld door deze inschattingsfout bij de voorzet van de Parijzenaars, waardoor Icardi de gelijkmaker kon maken. De Belg leek niet te weten dat de speler achter hem stond.”

“Rots in de branding”

Champions League-niveau schreef Maxifoot over de topper in de Ligue 1. Lionel Messi kreeg echter wel maar een 5,5 en werkte volgens Maxifoot “een wedstrijd in twee helften” af. “Hij was op zijn gemak in de eerste helft, met twee grote kansen gered door Lopes en een vrije trap op de lat. Maar in de tweede helft verloor hij grotendeels zijn houvast en slaagde hij er niet in om de zwakke punten van Lyon uit te buiten.”

Jason Denayer kreeg van Maxifoot dezelfde beoordeling als de Argentijnse superster, een 5,5. “De aanvoerder was een rots in de branding in de eerste helft en hield veel ballen tegen. Na de pauze kwam hij echter in grotere problemen”

Foto: AFP

Footmercato had een 6,5 in petto voor Messi. “Hij stond op de tien, maar aarzelde niet om terug te zakken of naar één kant te schuiven. Hij werd goed bediend door Mbappé en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied, maar Lopes was alert.” Ook Denayer werd door Footmercato iets minder streng beoordeeld. Hij kreeg een 6. “Een goede onderschepping van Messi, een goede dekking op Di Maria’s krul.”

“Messi laat op zich wachten”, kopte Eurosport. De Vlo kreeg een vijf. “Als echte nummer 10 nam hij de leiding over het team door de linies te doorbreken en enkele fantastische ballen voor Neymar en Di Maria te verdelen. Hij had zijn rekening kunnen openen met een bijna perfecte vrije trap.”