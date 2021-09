Anderlecht-spelers spreken schande over veld tijdens Clasico: “Dat Standard niet sproeit, is sabotage”

Ervaren rotten Wesley Hoedt en Lior Refaelov waren uiteraard in de eerste plaats tevreden met de zege in de Clasico, maar kwamen ook met een stevig puntje van kritiek op Standard. Ze konden niet lachen met de staat van het veld op Sclessin. Het was Hoedt die de kat de bel aanbond.

“De omstandigheden speelden niet in ons voordeel. Standard heeft het veld bewust niet gesproeid, en dat was in ons nadeel”, aldus de Nederlander. “In de Premier League moet het veld besproeid zijn. Zijn er daar hier geen regels over?”

Refaelov pikte in bij Hoedt en klonk nog iets feller. “Dat Standard het veld niet sproeide, kan ik echt niet snappen. Dat is sabotage”, sprak de Gouden Schoen. “De mensen willen goed voetbal en tempo zien, maar Standard belemmert dat met opzet. De bal stuiterde zoals een konijn. Dat is echt zonde. Die mentaliteit kan ik niet vatten. In zo’n topper wil je toch dat de beste spelers het beste voetbal op de mat leggen?”