Aantal koala’s zorgwekkend gedaald in Australië

Het aantal koala’s in Australië neemt erg snel af, met een geschatte daling van 30 procent in drie jaar. Dat blijkt maandag uit een nieuwe studie.

De Australische Koala Stichting (AKF) zegt dat in elke regio van Australië de populatie is gedaald, met New South Wales als uitschieter: daar wordt een daling van 41 procent opgetekend. De koala is nu al uitgestorven in 47 van de 128 federale kiesdistricten van het land. Slechts één kiesdistrict telt meer dan 5.000 koala’s. Sommige regio’s hebben overgebleven populaties van slechts vijf tot tien dieren. De AKF schat dat er ongeveer 32.065 tot 57.920 koala’s nog in leven zijn, een daling ten opzichte van 2018, toen er naar verwachting tussen de 45.700 en de 82.100 levende dieren waren.

De zware bosbranden van 2019 en 2020 hebben een grote invloed gehad op de koalapopulatie, klinkt het. “Maar dat is niet de enige reden. Het kappen van land, voor landbouw, huisvesting en mijnbouw was dodelijk voor de populaties. Er moet dringend actie ondernomen worden om een einde te maken aan het ontginnen van land in de beste leefgebieden voor koala’s, als we ons geliefde nationale dier willen redden van de ondergang”, aldus AKF-voorzitter Deborah Tabart.