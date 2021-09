Australië wijst in duikbootaffaire op hulp aan Frankrijk tijdens wereldoorlogen

Australië heeft tijdens de twee wereldoorlogen al laten zien dat het een vriend is van Frankrijk. Het land hoeft dus niet meer te bewijzen dat het begaan is met de “vrijheid en gelijkheid van Frankrijk”, zei de Australische vicepremier Barnaby Joyce. Zo reageerde hij op de Franse woede over de militaire alliantie die de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië aangingen.

“Er sneuvelden tienduizenden Australiërs op Frans grondgebied of bij het beschermen van Frans grondgebied vanuit omliggende landen. Zowel in de Eerste als de Tweede Wereldoorlog”, aldus vicepremier Joyce. Hij treedt op als waarnemend premier terwijl de Australische minister-president Scott Morrison een bezoek brengt aan de Verenigde Staten, in het kader van de alliantie. Het militaire pact, dat de naam AUKUS meegekregen heeft, houdt in dat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk Australië zullen bijstaan in de opbouw van een kernonderzeeërvloot. Daarom gaat een plan om voor miljarden dollars Franse onderzeeboten te kopen nu de prullenbak in.

Het conflict over de duikboten is hoog opgelopen. De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn ambassadeurs teruggeroepen uit Australië en de Verenigde Staten. Ook zou Frankrijk een topontmoeting hebben afgezegd met de minister van Defensie van het Verenigd Koninkrijk. President Macron zal wel een telefonisch overleg houden met de Amerikaanse president Biden.

De Britse premier Boris Johnson probeerde zondag om de ruzie te sussen. Hij zei dat het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een “zeer vriendschappelijke relatie” hebben. Die is volgens de Britse premier ook van “groot belang”. Hij benadrukte dat AUKUS niet is bedoeld om landen uit te sluiten. “Daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. Vooral onze Franse vrienden niet”, klonk het.