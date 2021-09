Niet het Kiel, maar wel het Lotto Park: Will Still verlaat Reims voor Anderlecht

De 28-jarige Will Still wordt zo goed als zeker de nieuwe assistent-trainer van Vincent Kompany bij Anderlecht. De ex-coach van Beerschot was ook één van de kandidaten om de ontslagen Peter Maes op te volgen op het Kiel, maar de interesse van zijn ex-club was niet zo concreet als die van Anderlecht.

De Brusselse club nam vorige week noodgedwongen afscheid van assistent-trainer Craig Bellamy, die worstelt met een depressie. Still stond meteen bovenaan het lijstje van het bestuur én van Vincent Kompany om de Welshman op te volgen. Het was snel duidelijk dat ook Still vol voor Anderlecht zou kiezen. Still heeft zijn huidige werkgever Stade Reims intussen officieel ingelicht. Anderlecht onderhandelt momenteel wel nog met de Franse club over het financiële luik van de overstap. Ook over de timing zijn beide clubs er nog niet uit. Zowel Reims als Anderlecht speelt deze week immers twee competitiewedstrijden.