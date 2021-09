Geen coronamaatregelen meer op Vlaamse woningmarkt

De coronamaatregelen op de Vlaamse woningmarkt vallen weg. De kleurcode voor de woningmarkt gaat van geel naar groen, wat betekent dat alles opnieuw kan verlopen zoals in de periode vóór de coronapandemie. Concreet zullen er onder meer opnieuw kijkdagen kunnen worden georganiseerd en zullen werfvergaderingen ook opnieuw binnen mogen plaatsvinden. Dat meldt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA).

Vorig jaar werd voor de Vlaamse woningmarkt een coronaprotocol vastgelegd. Dat protocol is gebaseerd op vier scenario’s met elk een eigen kleurcode: groen, geel, oranje en rood, gaande van een situatie zoals vóór COVID-19 tot een situatie met hoog risico en erg beperkende maatregelen.

Volgens minister Diependaele laat de epidemiologische situatie het toe om voor de woningmarkt van code geel over te stappen naar code groen. “De epidemiologische situatie in Vlaanderen is goed. Alle cijfers evolueren gunstig en de Vlaamse vaccinatiegraad zit bij de top van Europa. Daarom kunnen we vanaf vandaag versoepelingen op de Vlaamse woonmarkt aankondigen”, zegt de N-VA-minister.

Minister Diependaele bouwt nog een klein beetje voorzichtigheid in. Zo dringt hij aan op “gezond verstand in contacten” en op een “regelmatige handhygiëne”. Maar voor de rest vallen de beperkingen weg en zullen er opnieuw een aantal zaken kunnen die bijvoorbeeld in code geel nog niet konden.

Zo moesten contacten in code geel nog “waar mogelijk” gemeden worden. In code groen vervalt die beperking. Voortaan zal de lift ook opnieuw door verschillende bubbels tegelijk gebruikt mogen worden. Tot nog toe mocht de lift enkel op hetzelfde moment gebruikt worden door personen van hetzelfde gezin. Ook kijkdagen worden opnieuw mogelijk en werfvergaderingen zullen ook opnieuw binnen in plaats van buiten mogen plaatsvinden.