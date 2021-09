Syrisch jongetje (13) moederziel alleen aangetroffen op station Tilburg: “Hij begon te huilen”

Een 13-jarig jongetje uit Syrië is zondagavond moederziel alleen gestrand op station Tilburg. Hij sprak geen Nederlands of Engels. Medewerkers van de NS Veiligheidsservice schrijven op Facebook dat het kind, naar eigen zeggen, helemaal alleen naar Nederland is gekomen.

De NS-medewerkers stonden bij de Albert Heijn To Go toen ineens een klein jongetje naar hen kwam toegelopen. “Hij begon tegen de arm van een van ons te huilen. Wij vroegen aan hem wat er aan de hand was, maar konden helaas geen contact leggen door de taalbarrière’’, schrijft een medewerker op Facebook.

Gelukkig schoot een vrouw te hulp die de Arabische taal machtig was: “Op die manier kregen wij via mevrouw te horen dat het jongetje pas 13 jaar oud was en helemaal alleen vanuit Syrië naar Nederland was gekomen.’’

Het kind maakte een bange indruk. De medewerkers namen contact op met de meldkamer en hebben voor het jongetje wat eten en drinken in de Albert Heijn uitgezocht. “Hij kon ons niet vertellen wanneer hij voor het laatst wat had gegeten of gedronken.’’ Daarna tikte het jongetje de medewerkers weer aan, en vroeg of hij een selfie met hen mocht maken. “Natuurlijk doen wij dat met hem.’’

Het jongetje bleek een document met persoonsgegevens bij zich te hebben. De medewerkers hebben dat doorgegeven aan de politie en de Koninklijke Marechaussee. “Met een boks nam hij afscheid van ons en liep hij met de collega’s mee’’, aldus de NS.