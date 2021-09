Aldi test winkel zonder kassa in Londen

De Duitse supermarktketen Aldi voert in Londen een test uit met een supermarkt zonder kassa’s, naar het voorbeeld van Amazon Go. Klanten hebben voor hun aankopen enkel een app nodig, die ze bij het binnenkomen scannen.

In de winkel registreert technologie wie welke goederen meegenomen heeft. Na het verlaten van de winkel wordt er via de app afgerekend. “We zijn steeds op zoek naar een nieuwe definitie van wat het betekent een discounter te zijn, en de technologie die bij deze test ingezet wordt, zal ons een schat aan inzichtingen bieden”, aldus Giles Hurley, topman van Aldi in Groot-Brittannië en Ierland. In welke filialen de test precies zal gebeuren wil Aldi nog niet kwijt. Eerst zullen medewerkers de technologie uitproberen.Ook Aldi’s Britse concurrent Tesco laat medewerkers uittesten of winkelen zonder kassa’s mogelijk is.

Met meer dan 920 winkels is Aldi de op vier na grootste supermarktketen in Groot-Brittannië.