Cyriel Dessers krijgt bierdouche na eerste doelpunt voor Feyenoord: “Dit zegt genoeg, denk ik”

Cyriel Dessers scoorde dit weekend zijn eerste doelpunt in loondienst van Feyenoord, dat op bezoek bij leider PSV uithaalde met zware 0-4 cijfers. Bij de viering van zijn doelpunt werd Dessers gedoopt met een bierdouche, maar daar kon de spits zelf smakelijk mee lachen.

Dessers plaatste een foto op Twitter van zijn viering, waarbij hij omgeven wordt door bekertjes bier. In de omgeving kijken de thuissupporters in Eindhoven boos en ontgoocheld toe. “Foto zegt genoeg denk ik”, schreef hij erbij. Op de vraag wat zijn favoriete stukje uit de foto was, had hij het over “een Rennaissance-schilderij”. De biergooier zou volgens het Lokeren-product hem “willen feliciteren”.

Foto zegt genoeg denk ik. pic.twitter.com/XCPVAY6kOH — Cyriel Dessers (@CyrielDessers) September 19, 2021

De biergooier is leuk, maar deze ook wel hoor?? beetje een Renaissance-schilderij?? pic.twitter.com/AnsR6Jl6iK — Cyriel Dessers (@CyrielDessers) September 19, 2021