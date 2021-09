Zaak tegen kunstenaar Jan Fabre dinsdag ingeleid: sprake van 12 slachtoffers

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen wordt dinsdag de zaak ingeleid tegen Jan Fabre. De kunstenaar en theatermaker wordt geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk verweten, alsook aanranding van de eerbaarheid van een persoon. Er is sprake van twaalf slachtoffers, die allemaal voor zijn dansgezelschap Troubleyn werkten.

In september 2018 verscheen in de media een open brief van twintig (ex-)werknemers van Troubleyn die daarin te kennen gaven dat ze grensoverschrijdend gedrag hadden ervaren. Ze beschuldigden Fabre van pesterijen, intimidatie, machtsmisbruik, psychologische spelletjes en seksueel overschrijdend gedrag, wat ertoe zou hebben geleid dat verschillende leden het gezelschap verlieten en psychologische hulp moesten zoeken.

Het arbeidsauditoraat startte daarop een onderzoek, aangezien het om een situatie op - of gelinkt aan - de werkvloer ging. Fabre reageerde aangeslagen op de aantijgingen en zei in een mededeling dat het nooit zijn bedoeling was geweest om mensen psychologisch of seksueel te intimideren of te kwetsen.

PODCAST. “Geen seks, geen solo.” Hoe Jan Fabre zichzelf met één interview de das omdeed

Het arbeidsauditoraat besliste in juni om het dossier voor de correctionele rechtbank te brengen. Dinsdag wordt de zaak ingeleid en zal er een datum voor de behandeling geprikt worden.