De Canadezen beslissen vandaag over de politieke toekomst van Justin Trudeau. De vervroegde verkiezingen die hij zelf uitriep, kunnen de premier fataal worden. Wat is er fout gelopen?

Dat Justin Trudeau (49) nog altijd premier is, is eigenlijk een klein ­mirakel. Twee jaar geleden was ­iedereen ervan overtuigd dat de wonderboy van progressief Canada de verkiezingen zou verliezen. Hij ...