Genk haalt zijn slag thuis: topschutter Paul Onuachu blijft langer in Limburg

KRC Genk heeft het contract van aanvaller Paul Onuachu (27) met een seizoen verlengd tot midden 2024. Dat hebben de Limburgers maandag bekendgemaakt.

De 2m01 lange Nigeriaan ruilde in de zomer van 2019 het Deense Midtjylland voor KRC Genk. In zijn eerste seizoen scoorde hij tien keer. Vorig seizoen was hij goed voor maar liefst 35 doelpunten, waarvan 33 in de competitie. Het leverde de spits de titel van topscorer op, en hij werd ook verkozen tot Profvoetballer van het Jaar.

Het was dan ook verrassend dat hij afgelopen zomer Genk niet verliet. Dit seizoen staat Onuachu’s teller al op zes goals. Donderdag maakte hij de winnende treffer in het Europa League-duel tegen Rapid Wenen (0-1), zondag deed hij dat als invaller nog eens over in de derby tegen STVV (1-2).

Foto: JEFFREY GAENS

“We zijn als club bijzonder trots om Paul Onuachu nog altijd in ons midden te hebben. Samen gaan we er alles aan doen om onze ambities te verwezenlijken”, klinkt het nog.