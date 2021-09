Dochter Picasso schenkt negen kunstwerken aan Frankrijk

Negen werken van de Spaanse kunstschilder Pablo Picasso zijn door zijn dochter Maya aan Frankrijk geschonken en zullen in 2022 worden opgenomen in de nationale collecties van het Picasso-museum in Parijs, zo heeft de Franse minister van Cultuur Roselyne Bachelot maandag bekendgemaakt.

“Het is met diepe ontroering dat ik de opname van de schenking in de nationale collecties kom vieren”, zei de minister. “Dit is een uitzonderlijke gebeurtenis.”

Het gaat om zes schilderijen, twee sculpturen en een boek met schetsen. De schenking geeft Maya Ruiz-Picasso de kans haar successierechten in natura te betalen.

Op de persconferentie maandag in het Picasso-museum werd slechts één werk aan de pers getoond: een kubistisch schilderij uit 1938 met de naam “L’enfant à la sucette assis sous une chaise”. Volgens Olivier Widmaier Picasso, de kleinzoon van Picasso die samen met zijn zus Diana de persconferentie bijwoonde, stelt dit schilderij zijn moeder Maya voor.

Het oudste schilderij in de collectie dateert uit 1895 en is een portret van Picasso’s vader, “Don José Ruiz”.

De totale waarde van de inzameling werd niet gespecificeerd.