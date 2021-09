Beurzen bloeden door dreigend giga-faillissement: sleurt één bouwbedrijf straks wereld in crisis?

Frankfurt: -2,5%. Londen: -1,6%. Parijs: -2,2%. Brussel: -1,7%. Verwachte opening New York: -1,3%. De beurzen zetten maandagnamiddag wereldwijd een ferme stap terug. Eén reden daarvoor: de Chinese bouwreus Evergrande die in steeds moeilijkere papieren komt. Hoe kan het dat de financiële miserie van één bedrijf zo’n grote gevolgen kan hebben?

300 miljard dollar. Of volledig in cijfertjes: 300.000.000.000 dollar. Zo groot is de schuld van de Chinese bouwondernemer Evergrande. Dat is meer dan de helft van het Belgische Bruto Binnenlandsproduct ...