Heel wat huishoudhulpen stromen door naar een andere, betere job. Heel wat klanten van dienstenchequebedrijven moeten lang wachten. "Ik werk al veertien jaar in deze sector, en zo’n krapte heb ik nog nooit gezien."

Wie een huishoudhulp zoekt, koestert best wat geduld. Er is in de sector een groot tekort aan mensen, waardoor de wachtlijsten stevig oplopen. "Normaal moet je een tot twee weken wachten", zegt Jo Mellemans ...