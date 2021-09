Referee Department steunt beslissing om doelpunt van Tarik Tissoudali af te keuren: “Kortrijk had geen gecontroleerd balbezit”

Zondagavond was er tijdens KV Kortrijk-AA Gent (1-0) veel te doen over een afgekeurd doelpunt van Tarik Tissoudali. Maandag gaf Frank De Bleeckere namens het Referee Department meer uitleg bij de beslissing van de VAR, die voor onbegrip zorgde bij onder meer Hein Vanhaezebrouck.

“De VAR informeert de scheidsrechter dat Gent-aanvaller Tarik Tissoudali bij aanvang van de fase in buitenspelpositie staat”, legt De Bleeckere uit. “De Var controleert elke mogelijke overtreding in de speelperiode voorafgaand aan een doelpunt. Die periode staat bekend als de aanvallende balbezitfase. Die periode begint wanneer de aanvallende ploeg in het bezit komt van de bal en een aanval opzet in de richting van het doel van de tegenstander. De fase eindigt wanneer de bal uit het spel gaat of het verdedigende team gecontroleerd balbezit krijgt. Hoewel Palaversa en de doelman de bal raken, heeft dit geen invloed op de buitenspelbeslissing omdat het verdedigende team geen gecontroleerd balbezit heeft.”