64 pinguïns gedood door zwerm bijen in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika zijn 64 zwartvoetpinguïns gestorven als gevolg van een bijenaanval. Dat zegt de lokale natuurbeschermingsautoriteit SANParks. De dode vogels werden gevonden op het strand van Boulders, een voor de pinguïns populaire toeristenbestemming ten zuiden van Kaapstad.

Een woordvoerder van SANparks spreekt van een “tragisch en ongebruikelijk” incident. Sommige pinguïns hadden meer dan twintig bijensteken. De autoriteiten zoeken nu naar de zwerm bijen, in de hoop te ontdekken wat de aanleiding was voor de aanval.

De pinguïns maakten deel uit van een kolonie die in een beschermd natuurreservaat leeft. De vogels staan als bedreigd aangeduid op de rode lijst van de internationale natuurorganisatie IUCN. Dat komt voornamelijk door de veranderende leefomgeving en voedseltekorten als gevolg van commerciële visserij.

Zwartvoetpinguïns leven in het zuiden van Afrika. Ze broeden op verschillende locaties in Zuid-Afrika en Namibië. Het aantal broedparen in Zuid-Afrika zou in de afgelopen drie decennia met 73 procent afgenomen zijn tot 10.400. Namibië telt 4.300 paren.