Zweeds echtpaar wil baby ‘Vladimir Putin’ noemen, burgerlijke stand steekt daar een stokje voor

Vladimir Poetin heeft fans, ook buiten de Russische landgrenzen. In die mate zelfs dat een Zweeds echtpaar onlangs besliste om hun pasgeboren zoon te zegenen met de voornaam ‘Vladimir Putin’. De burgerlijke stand stak daar een stokje voor en weigerde de voornaam in te schrijven in het register.

De ouders, die in een klein dorp in het zuiden van Zweden wonen, hadden ervoor gekozen hun zoon “Vladimir Putin” te noemen, de gebruikelijke transcriptie van de naam van de Russische president in zowel het Zweeds als het Engels.

Volgens de burgerlijke stand valt de naam onder de categorie “ongepaste namen”. “De voornaam mag de persoon die de naam draagt niet kunnen beledigen of in verlegenheid brengen, of om welke reden dan ook als ongepast worden beschouwd”, zo klinkt het bij de Zweedse fiscus, die bevoegd is in de materie.

“Achternamen zijn niet geschikt als voornaam, en dit geldt ook voor namen die op achternamen lijken,” aldus de fiscus in een uitspraak, die dateert van begin deze maand.

De Zweedse belastingdienst heeft ook geweigerd te aanvaarden dat “Vladimir” en “Putin” als twee afzonderlijke voornamen kunnen worden beschouwd. “De belastingdienst besluit in dit geval dat de combinatie “Vladimir Putin in zijn geheel moet worden beoordeeld.

De ouders kregen een nieuw registratieformulier voor de voornaam toegestuurd. Het is niet duidelijk welke voornaam ze uiteindelijk gekozen hebben.