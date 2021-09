Reisagente lichtte Cristiano Ronaldo voor bijna 300.000 euro op door reizen te boeken die de Portugese superster nooit maakte

Volgens het Portugese Jornal de Noticias is Cristiano Ronaldo voor in totaal 288.000 euro opgelicht. Een reisagente zou tussen 2007 en 2010 kredietkaarten van de aanvaller van Manchester United hebben gebruikt om meer dan tweehonderd reizen te boeken die de Portugees in werkelijkheid nooit maakte.

In totaal zou de reisagente, een vrouw van 53, voor 288.000 euro aan reizen hebben geboekt met de kredietkaarten en wachtwoorden van Ronaldo. De Portugese superster had de reisagent zelf een aantal documenten bezorgd.

Ronaldo is overigens niet de enige die werd opgelicht door de reisagent. Ook Jorge Mendes, de makelaar van de Portugees, en Nani, in die periode een ploegmaat bij Manchester United, verloren op dezelfde manier duizenden euro’s. Het reisbureau vergoedde Ronaldo, Mendes en Nani uiteindelijk. De reisagente, die al in 2017 werd veroordeeld, moet het bedrag terugstorten op de rekening van haar ex-werkgever.