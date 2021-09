Maskers aan, ook al moet het niet: beeld van auditorium toont worsteling van hoger onderwijs met mondmasker

Aan de hogescholen zijn deze week de lessen begonnen. Strikt genomen zijn mondmaskers niet nodig wanneer studenten zitten, maar toch zijn ze nog niet helemaal verdwenen uit het auditorium.

Opvallend beeld aan de HOGENT maandag. In het auditorium kwamen grote groepen studenten samen voor een introductie op de hogeschool. Terwijl mondmaskers eigenlijk niet verplicht zijn, hadden veel jongeren er toch eentje op. “Wie zich niet veilig voelt zonder masker, kan dat uiteraard”, zegt woordvoerster Isabelle Claeys. “Er was in ieder geval voldoende ventilatie.”

LEES OOK. Lang niet iedereen straks ‘verlost’ van mondmaskers op kantoor: voor je baas heeft ‘op veilig spelen’ voordelen (+)

Toch zegt het beeld veel over hoe het hoger onderwijs worstelt met het mondmasker. Een dikke week geleden kwam het veld met onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) overeen dat de maskers niet hoeven wanneer studenten neerzitten, tenzij een lokale risicoanalyse tot een andere conclusie komt. De uniefs en hogescholen vullen dat allemaal op hun manier in.

Overal verplicht

Zo besloot de KU Leuven, dat samen met de andere universiteiten (behalve UHasselt, dat maandag begon) op 27 september het academiejaar aftrapt, om de maskers in álle lessen nog zeker enkele weken aan te houden. “De beslissing van het Overlegcomité om de mondmaskerplicht in de algemene samenleving te versoepelen, verandert daar niets aan”, klinkt het. Aan de UAntwerpen en aan de UGent mogen de maskers enkel af wanneer er voldoende ventilatie is én de studenten 1,5 meter afstand houden. Aan de hogescholen hebben ze collectief besloten om het masker in principe wél af te nemen, tenzij er te weinig garanties zijn voor een goede luchtkwaliteit.