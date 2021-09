Anuna De Wever heeft spijt van tweet over Gert Verhulst: “Een les voor mij”

Anuna De Wever heeft zich op Twitter uitgesproken over een bericht dat ze eerder had geplaatst. Daarin noemde de klimaatactiviste Gert Verhulst een “oude witte hetero”, maar dat creëerde meer ophef dan ze verwachtte.

Klimaatactivist Anuna De Wever trok zondag op sociale media van leer tegen Gert Verhulst, die volgens haar de klimaatcrisis minimaliseert en geen kennis van zaken heeft. Verhulst had eerder in een interview gezegd dat zij Groen had kaalgeplukt en dat haar klimaatmarsen een vergiftigd geschenk waren. Dat De Wever de Studio 100-baas vervolgens een “oude witte hetero man” noemde, schoot bij velen echter in het verkeerde keelgat.

De klimaatactiviste besloot te reageren op de heisa rond het bericht, “niet om het debat aan te wakkeren maar net om het te laten rusten”.

“Het debat over iemand moet niet op Twitter gevoerd worden”, schrijft De Wever. “Een les voor mij. We zeggen allemaal wel eens dingen uit frustratie en woede. Ik bewonder diegene die daar vrij van zijn.”

Lees de volledige tweet hieronder: