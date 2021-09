Ouders zwaargewonde student Dali (20) doen oproep aan getuigen: “Kreeg hij klappen of maakte hij een zware val?”

Gent -

“Mijn zoon heeft zware hoofdletsels. We wachten bang af. Het allerbelangrijkste is dat hij er weer bovenop komt.” Twee dagen nadat de Gentse vicepraeses Dali Van Buynder (20) levensgevaarlijk gewond werd teruggevonden na een avondje in de Overpoort is het nog volstrekt onduidelijk wat hem is overkomen. Zijn moeder doet een ultieme oproep. “Wie iets gezien heeft, meld het aan de politie.”