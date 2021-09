Harvey Weinstein blijft zijn onschuld staande houden

De voormalige filmmagnaat Harvey Weinstein heeft maandag voor een rechtbank in Los Angeles, Californië, onschuldig gepleit in een reeks aanklachten van aanranding en verkrachting. De 69-jarige Weinstein is in Californië aangeklaagd door vijf vrouwen.

De bom rond Weinstein, als oprichter van filmbedrijf Miramax een van de grootste filmproducenten van onze tijd, ontplofte in oktober 2017, toen de krant New York Times berichtte dat de man een schikking had getroffen met acht vrouwen die hem beschuldigden van ongewenst gedrag en seksueel misbruik over een periode van dertig jaar. Weinstein verontschuldigde zich in een mededeling voor zijn gedrag, en een dag later nam hij ontslag bij The Weinstein Company. Op 10 oktober meldde de New Yorker dat nog eens dertien vrouwen hem beschuldigden van seksueel misbruik, van wie er drie zeiden door hem verkracht te zijn.

De artikels leidden tot veel meer beschuldigingen van vrouwen, onder wie talrijke grote namen uit Hollywood zoals Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie en Lupita Nyong’o. Ook zij beschuldigen Weinstein onder meer van ongewenst gedrag en seksueel misbruik, en er kwamen verhalen naar boven over vrouwen die geen rollen meer kregen in Weinsteins films als ze weigerden om met hem naar bed te gaan.

Weinstein werd uiteindelijk in mei 2018 in New York opgepakt op verdenking van seksueel misbruik en in 2020 veroordeeld tot 23 jaar cel. De filmmagnaat, die alle beschuldigingen ontkent, ging in beroep tegen zijn veroordeling.

De voormalige filmmagnaat staat ook in Los Angeles nog terecht. Daar wordt hij beschuldigd van aanranding en verkrachting van vijf vrouwen in hotels tussen 2004 en 2010. Als hij schuldig wordt bevonden, riskeert Weinstein nog eens 140 jaar celstraf. De 69-jarige Weinstein heeft ook die feiten maandag met klem ontkend.

De volgende zitting in Los Angeles vindt plaats op 25 oktober.