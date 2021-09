Standard aanvaardt schorsing voor Collins Fai, maar niet voor Ameen Al-Dakhil en assistent Patrick Asselman

Standard gaat akkoord met de voorgestelde schorsing van drie speeldagen voor rechtsback Collins Fai, maar verweert zich wel tegen de strafvordering voor verdediger Ameen Al-Dakhil en video-analist Patrick Asselman. Dat bevestigden de Rouches maandag. Fai, Al-Dakhil en Asselman kregen zondag rood in de Clasico tegen Anderlecht.

Standard zal in de wedstrijden tegen STVV, KV Mechelen en OH Leuven geen beroep kunnen doen op Collins Fai. De verdediger krijgt drie speeldagen schorsing wegens zijn gemene tackle op de knie van RSCA-middenvelder Olsson. Die leverde hem na tussenkomst van de VAR rechtstreeks rood op in de met 0-1 verloren Clasico. Fai moet ook een boete van 3.000 euro betalen.

Eerder in de wedstrijd werden ook Al-Dakhil, die na knullig balverlies aan Verschaeren de noodrem hanteerde, en Asselman, wegens kritiek aan de ref, al uitgesloten. Het Bondsparket wilde hen voor die rode kaarten respectievelijk een en twee speeldagen schorsen, maar Standard weigert dat schikkingsvoorstel en pleit dinsdag voor het Disciplinair Comité met het oog op lichtere sancties.

