Salah Abdeslam zorgt opnieuw voor commotie tijdens rechtszaak in Parijs: “Ik wil reageren op de videobeelden”

Tijdens het proces over de terreuraanslagen van 13 november 2015 in Parijs, heeft Salah Abdeslam (32) zich opnieuw opvallend uitgelaten. De hoofdbeklaagde vroeg de rechter of hij mocht reageren op de videobeelden die een onderzoeker liet zien en noemde de gebeurtenissen “onvermijdelijk”.

Verbijstering in de zaal maandag tijdens het monsterproces rond de aanslagen in Parijs, wanneer Salah Abdeslam zegt dat “13 november onvermijdelijk was”. Aanleiding voor de uitspraak van de moslimextremist zijn de videobeelden die getoond worden door een onderzoeker. De man moest op de avond van de aanslagen de eerste bevindingen gaan doen in bar La Bellequipe in hartje Parijs, een bar waar maar liefst 21 mensen het leven lieten. De onderzoeker speelde een filmpje af waarop te zien was hoe de aanvallers op het terras schoten. Onder hen Brahim Abdeslam, de oudere broer van Salah Abdeslam, die zich later zal opblazen in een andere bar.

“Ik wil graag reageren op de video’s”, zei Abdeslam, het enige overlevende lid van het terreurcommando dat 130 mensen doodde en honderden verwondde. “Ik wil graag zeggen dat als we de video’s uit hun context trekken, ik de eerste ben om ze af te keuren. Maar als we ze wel in hun context zien, kan ik ze niet veroordelen.” Abdeslam maakte vervolgens de vergelijking met aanvallen van Franse militairen. “Het klopt, er zijn Franse, Duitse en Belgische moslims die naar Syrië en Irak zijn geëmigreerd om hun religie met waardigheid te beleven. Maar Frankrijk heeft ze vermoord. We zijn zelfs gestopt met de doden door Frankrijk te tellen”, vervolgde Abdeslam. “De presentatie van de onderzoeker, is slechts de laatste pagina van het boek. Maar we zouden over het begin moeten praten en tot een dialoog komen.”

“13 november was onvermijdelijk”, besloot Abdeslam nog. “Maar je kunt een nieuwe 13 november vermijden, en daarom is dialoog nodig.” Provocatie, noemde de rechter de uitspraken van Abdeslam. “Helemaal niet”, protesteerde hij. Waarop de rechter, boos: “Schieten met kalasjnikovs op burgers op terrasjes van restaurants is niet de manier om tot dialoog te komen”, klonk het.