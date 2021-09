Rellen in Overpoort niet zonder gevolg: amokmakers krijgen plaatsverbod, cafés houden “cooldown”

Gent - De zware rellen afgelopen weekend in de Gentse Overpoort – het hart van de studentenbuurt – blijven niet zonder gevolg. De politie gaat flink meer manschappen inzetten.

“Met de terugkeer van de studenten was op weekavonden al een extra politie-inzet voorzien en dat zal de komende weken ook zo zijn op vrijdagavond”, zei korpschef Filip Rasschaert eerder.

De straat afsluiten en werken met een in- en uitgang en identiteitscontroles is wettelijk niet mogelijk. Volgens de woordvoerder van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) is het ook niet wenselijk. Wat wel kan, is een ‘plaatsverbod’, zegt zijn woordvoerder. Op basis van politie-informatie kan de burgemeester beslissen om iemand te verbieden nog in de Overpoort en de omliggende straten te komen.

Op eigen initiatief lassen de horecazaken van de Overpoort de komende weken een ‘cool down’ in. Dat houdt in dat ze elke ochtend om vijf uur zullen stoppen om zo tegen 6 uur te sluiten.