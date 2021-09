Parket-generaal over uitgelekte informatie zaak-Chovanec: “Geheim van onderzoek geschonden”

Het parket-generaal van Bergen vraagt om “geen voorbarige conclusies te trekken over de mogelijke doodsoorzaken van de heer Chovanec”. Dat doet het parket naar aanleiding van uitgelekte informatie die zender RTL afgelopen weekend uitbracht.

“Het Openbaar Ministerie stelt eens te meer vast dat door het uitlekken van de inhoud van een deskundigenverslag in de media het geheim van het onderzoek is geschonden”, klinkt het in een persbericht van het parket-generaal Bergen. “Dat is bijzonder betreurenswaardig en komt een sereen juridisch debat niet ten goede. Een nieuw dossier naar schending van het beroepsgeheim zal overigens worden geopend.”

Aanleiding van het communiqué is de berichtgeving door RTL Info - en nadien opgepikt door andere media - over de dood van Jozef Chovanec in een Belgische cel. De nieuwszender had het afgelopen weekend over een nieuwe expertise over de zaak-Chovanec. Daarin zou staan dat de 38-jarige Slovaak zou gestorven zijn aan een letsel aan het hoofd dat hij mogelijk aan zichzelf toebracht, en niet door verstikking door toedoen van de agenten. “Er werden geen sporen aangetroffen van een tekort aan zuurstof”, zou er in de expertise staan.

Ignacio de la Serna, procureur-generaal in Bergen, benadrukt nu dat er moet gewacht worden op de resultaten van een volledige reconstructie, alvorens tot besluiten te komen. Die vindt pas volgende week plaats. “In dit stadium van het onderzoek komt het passend voor om uiterst voorzichtig te zijn en geen voorbarige conclusies te trekken over de mogelijke doodsoorzaken van de heer Chovanec.”