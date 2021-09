Pavitra werd geboren zonder benen, maar is nu wereldkampioen klimmen: “Een overwinning op de harde maatschappij”

Sint-Niklaas -

Pavitra Vandenhoven (23) noemt zichzelf een speciale: ze is geadopteerd, heeft een kleurtje en is geboren zonder benen. Zaken die volgens haar voor uitdagingen zorgen, al helemaal als ze allemaal bij één persoon samenkomen. Al leert ze zichzelf steeds beter te aanvaarden, zeker nu ze aan dat lijstje ook ‘wereldkampioen paraklimmen’ mag toevoegen. “Ik hoop mensen in deze harde maatschappij te kunnen inspireren.”