Hij werd wereldberoemd door heldendaad en moet dat nu bekopen met 25 jaar cel: “Zal nu weer iedereen zwijgen?”

Het Rwandese Hooggerechtshof heeft Paul Rusesabagina tot 25 jaar cel veroordeeld. De voormalige hotelmanager, die wereldberoemd werd na de film ‘Hotel Rwanda’ over zijn heldendaad tijdens de genocide in 1994, werd schuldig bevonden aan terroristische activiteiten. Rusesabagina, een Rwandees met ook de Belgische nationaliteit, werd vorig jaar in schimmige omstandigheden gevangengenomen.