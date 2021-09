Stad Brussel recycleerde in 2020 bijna een miljoen sigarettenpeuken

Brussel - In de strijd tegen het op de grond gooien van sigarettenpeuken, maakte Brussels schepen van Openbare Netheid Zoubida Jellab maandag op de gemeenteraad bekend dat in 2020 iets meer dan 900.000 peuken werden gerecycleerd via asbakken die in het straatbeeld opgesteld staan. Sinds eind 2019 werd de boete voor het op de grond gooien van een peuk in de stad Brussel verhoogd van 50 naar 200 euro.

Een goed anderhalf jaar geleden na de stevige verhoging van de boete voor het op de grond gooien van een sigarettenpeuk wilde MR-gemeenteraadslid Geoffroy Coomans graag een balans van de strijd tegen die peuken. Die strijd is voor schepen Jellab een prioriteit geworden. Het aantal uitgeschreven boetes steeg dus ook.

In 2019 werden er slechts 199 boetes uitgeschreven, maar na de prijsverhoging werden in 2020 liefst 477 personen beboet toen ze een peuk op de grond gooiden. In de eerste helft van 2021 werden er al 198 boetes gegeven. In de afgelopen 2,5 jaar werd de berisping slechts 24 keer betwist.

De stad Brussel hield al een sensibilisatiecampagne en het aantal asbakken in het straatbeeld werd uitgebreid. De netheidsdiensten hebben sinds 2019 in totaal 296 bijkomende asbakken geplaatst, waarvan 165 aan verkeerslichten er daarbij nog eens 131 aan slimme vuilnisbakken, geeft schepen Jellab mee. Zo werden er in 2020 dus meer dan 900.000 peuken gerecycleerd.