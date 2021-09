Damien Marcq heeft revanche tegen Zulte Waregem beet: “Mijn afscheid bij Essevee deed pijn”

69 wedstrijden speelde Damien Marcq (32) in het shirt van Zulte Waregem. Zaterdag nam de ervaren middenvelder het met Union voor het eerst op tegen zijn ex-club. En Marcq trok aan het langste eind. “Ik ben blij dat we gewonnen hebben, maar ik wens Zulte nog het beste toe in de rest van het seizoen.”