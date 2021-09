Politieman getuigt over vaststellingen die hij deed in La Belle Équipe op proces van de aanslagen van Parijs

Op het proces naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs is maandag de politieman aan het woord gekomen die de vaststellingen deed in de bar La Belle Équipe. De man werd bestookt met vragen, maar bleef dikwijls het antwoord schuldig.

“Ik wil mij excuseren als mijn verklaringen koud of onmenselijk lijken, maar dat komt door het professionele woordgebruik”, waarschuwde de politieman van de dienst zware criminaliteit van Versailles, die zijn Parijse collega’s de avond van de aanslagen kwam bijstaan. Zijn stijl stak af tegen die van zijn collega’s die vorige week kwamen getuigen en hun emoties moeilijk de baas konden.

Toen zijn team aankwam aan de bar, waar 21 personen het leven lieten, “hing er een stilte die niet overeenstemde met het geweld van de feiten”, zei de politieman, die anoniem getuigde. De politieman begon met beelden te tonen die een buurtbewoner had gefilmd. Daarop zijn twee van de drie daders te zien naast hun voertuig. Ze vuren bij momenten salvo’s af, maar soms schieten ze ook kogel voor kogel. Het terras is niet te zien. De jihadi’s roepen dat hun God de grootste is en stappen terug in hun voertuig.

Later maandagnamiddag vroeg Salah Abdeslam weer het woord. “Als je de video’s uit hun context haalt, ben ik de eerste om ze af te keuren”, zei hij. “Maar als je ze in hun context plaatst, kan ik ze niet veroordelen.” De voorzitter van de rechtbank, Jean-Louis Périès, betreurde het stuk “provocatie” in zijn woorden en toonde zich geïrriteerd.

Na de video toonde de politieman de gevolgen van de schietpartij in één foto: een tiental lichamen, bedekt met gekleurde lakens, aan de onderkant van de tafels. Zes anderen overleden in een geïmproviseerde medische post in een naburige bar, twee anderen in het ziekenhuis. De politieman beschreef de verwondingen van elk slachtoffer, een voor een.

Brahim Abdeslam, met geweer, en Abdelhamid Abaaoud vallen La belle Equpe binnen Foto: AP

Een advocaat van de familie van een slachtoffer, Anne-Laure Arruebo, wou weten of het mogelijk is om te bepalen wie haar doodgeschoten heeft. De politieman aarzelde, maar antwoordde vervolgens dat er 163 schoten zijn gelost in “een of twee minuten” en dat het ook gezien de configuratie van de plaats “onwaarschijnlijk lijkt dat het mogelijk is om vast te stellen wie het fatale schot heeft gelost, als het al één persoon is”.

LEES OOK. Belgische onderzoeksrechter Isabelle Panou spreekt voor het eerst over onderzoek naar aanslagen Parijs: “We moesten het onderzoek op bijna ambachtelijke wijze voeren” (+)

Ook andere burgerlijke partijen stelden vragen. Waar lagen de zes personen waarvan de lichamen verplaatst werden? Waarom werd er geen onderzoek gevoerd naar de verdachte persoon die een maand eerder in de omgeving rondhing? Waren er pauzes tussen de salvo’s? Waren er executies van dichtbij?

De politieman antwoordde zo goed als hij kon. Er werden patroonhulzen gevonden op het terras. “Dat toont aan dat op een bepaald moment een, twee of drie terroristen het terras genaderd zijn. Was het van vlakbij? Ik weet niet of de wetsgeneesheren het konden zeggen. Maar het waren minimaal schoten van zeer dichtbij.”

“Ons werk stopt echt op de plaats zelf. We verzamelen aanwijzingen, getuigenissen”, zei de politieman tot slot, alsof hij zich wou verontschuldigen omdat hij niet meer antwoorden kon geven. Woensdag hervat het proces.

LEES OOK. Overlevers van aanslagen in Parijs getuigen op proces: “Op de eerste dag toen Abdeslam provoceerde, was het enorm hard” (+)