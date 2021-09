Tunesische president “zal nieuwe regeringsleider benoemen” maar handhaaft noodmaatregelen

De Tunesische president Kais Saied heeft maandag aangekondigd dat hij een nieuwe regeringsleider zal benoemen. De noodmaatregelen die hij op 25 juli had afgekondigd, zullen echter gehandhaafd worden.

“Deze uitzonderlijke maatregelen zullen worden voortgezet en er zal een regeringsleider worden aangesteld, maar op basis van overgangsbepalingen die beantwoorden aan de wil van het volk”, zei Saied in een toespraak die op de nationale televisie werd uitgezonden vanuit Sidi Bouzid, de bakermat van de Tunesische opstand van 2011.

Op 25 juli trok de president alle macht naar zich toe, waarbij ook de eerste minister werd afgezet en de werkzaamheden van het parlement werden geschorst. De president, die veel steun geniet binnen de strijdkrachten, lag al jaren op ramkoers met de parlementsvoorzitter en leider van de grootste politieke partij van het land, Rached Ghanouchi van de conservatieve islamistische beweging Ennahdha (Renaissance). Ghanouchi heeft meerdere keren beleid waar de president voor verantwoordelijk is, als zijn eigen exclusieve taak opgevat. De recente gebeurtenissen wekten ernstige zorgen bij de internationale gemeenschap, die zich bewust is van de kwetsbaarheid van de Tunesische democratie, die pas sinds 2014 geïnstalleerd is.