De landschapsschilder die dagelijks in de fitness zit: wie is Antwerp-fenomeen Michael Frey?

Zijn negen goals, aangevuld met een eerste assist, gaan Europa rond. Van zijn ex-trainer Nicky Hayen over ex-ploegmaat Daan Heymans tot de journalisten in zijn thuisland Zwitserland: iedereen zag zondag het zoveelste bravourestukje van Michael Frey (27). Omdat hij zelf amper spreekt, laten we hen vertellen over het Zwitserse fenomeen.