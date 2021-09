Transfervrije Nils Schouterden tekent bij Lierse Kempenzonen

Nils Schouterden heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend bij Lierse. Dat maakte de Kempense tweedeklasser maandag bekend. De 32-jarige linkerflankspeler zat zonder club, nadat zijn contract bij het Cypriotische Larnaca niet verlengd werd.

“Ik ben blij dat ik eindelijk mijn focus terug op het voetbal kan leggen”, zegt Schouterden op de website van zijn nieuwe werkgever. “Na de eerste contacten met Lierse was ik meteen verkocht. Ik kom bij een leuke familieclub terecht, en ik zie veel potentieel in deze club. Ik ben klaar om mij 100 procent op dit nieuwe verhaal te focussen.”

Schouterden startte zijn carrière in 2006 bij zijn jeugdclub Oud-Heverlee Leuven. Nadien verdedigde hij de kleuren van Sint-Truiden (2009-2013), Westerlo (2014-2016), KV Mechelen (2016-2017) en Eupen (2013-2014 en 2017-2021). Die laatste club verliet hij in januari voor een avontuur in Cyprus.