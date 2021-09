Will Still Stay? Ex-coach Beerschot wordt al de 10de (!) assistent van Vincent Kompany bij Anderlecht

Will Still (28) wordt de nieuwe assistent van Vincent Kompany. Anderlecht praat met het Franse Reims om de ex-coach van Beerschot los te weken en hoopt dat deze T2 een blijvertje is. Sinds Kompany in 2019 trainer werd bij RSCA, waren er al 9 assistenten in dienst die – om diverse redenen – toch allemaal weer vertrokken of moesten vertrekken. Waarom is dit een knelpuntberoep?