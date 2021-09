VS zullen dubbel zoveel vluchtelingen toelaten: 125.000 in 2022

Het programma is bestemd voor vluchtelingen die na jarenlange screening in VN-kampen worden geselecteerd voor hervestiging in de VS. Foto: AFP

De Verenigde Staten zullen in 2022 125.000 vluchtelingen opnemen, een verdubbeling ten opzichte van dit jaar, om “tegemoet te komen aan de behoeften die zijn ontstaan door humanitaire crisissen overal ter wereld”. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag bekendgemaakt.

Biden zorgde in april voor een kleine polemiek door zijn weigering om het bijzonder lage plafond van 15.000 vluchtelingen, dat door zijn voorganger Donald Trump, was bepaald, te verhogen. Trump had de strijd tegen de immigratie, zowel legaal als illegaal, tot een van de pijlers van zijn presidentschap gemaakt.

Geconfronteerd met kritiek uit eigen kamp, verhoogde Biden in mei het plafond tot 62.500 mensen die zich in 2021 met een vluchtelingenstatus in het land kunnen vestigen. Hij komt een campagnebelofte na door dit cijfer te verdubbelen voor het fiscale jaar 2022, dat begint op 1 oktober, het eerste volledige fiscale jaar van zijn presidentschap.

Het programma is alleen bestemd voor vluchtelingen die na jarenlange screening door de veiligheids- en inlichtingendiensten van de VS in VN-kampen over de hele wereld worden geselecteerd voor hervestiging in de VS. Er wordt voornamelijk gekeken naar de meest kwetsbare personen zoals bejaarden, weduwen en gehandicapten. Biden benadrukte in februari al dat ook leden van de LGBT-gemeenschap door het programma zouden kunnen worden beschermd.