Liberale Partij van Trudeau wint Canadese verkiezingen, maar absolute meerderheid zit er niet in

De Liberale Partij van premier Justin Trudeau wint volgens de eerste resultaten de vervroegde parlementsverkiezingen in Canada, maar het doel van een absolute meerderheid blijft buiten bereik. Volgens prognoses van de openbare omroep CBC heeft de regeringspartij bij de stemming van maandag ongeveer 156 zetels binnen weten halen, waarmee ze de conservatieven van rivaal Erin O’Toole achter zich laat met ongeveer 122 zetels.

Voor een absolute meerderheid waren echter 170 zetels nodig. Trudeau zal dus opnieuw afhankelijk zijn van de hulp van andere partijen. De sociaaldemocratische NDP van Jagmeet Singh zou ongeveer 29 zetels winnen, net als de regionale partij van Quebec, terwijl de groenen naar verwachting twee zetels halen.

De stembusgang kwam er omdat Trudeau midden augustus vervroegde verkiezingen uitschreef. De 49-jarige staat sinds 2019 aan het hoofd van een minderheidsregering en hoopte gunstige peilingen - onder meer gestut door zijn aanpak van de coronapandemie - te kunnen verzilveren tot een meerderheidsregering. Dat plannetje is dus niet gelukt, wat wellicht voor een bittere nasmaak zal zorgen. De voornaamste kandidaten van de andere partijen en een deel van de Canadese bevolking namen het de liberalen kwalijk dat ze ondanks een vierde coronagolf en een betrekkelijk stabiele minderheidsregering naar een absolute meerderheid streefden - en zo tijd verspilden in de strijd tegen COVID-19 en mogelijk ook de gezondheid van de kiezers in gevaar brachten.