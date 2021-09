Human Rights Watch betreurt veroordeling Rusesabagina na “gebrekkig” proces

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch doet het proces van de Belgische Rwandees Paul Rusesabagina, die maandag door een Rwandese rechtbank werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor terrorisme, af als “gebrekkig”.

“De Rwandese autoriteiten hebben het volste recht om daadwerkelijke veiligheidsinbreuken te vervolgen, maar ze hebben in dit dossier elke stap ondermijnd, te beginnen met de manier waarop ze Paul Rusesabagina onwettig hebben vastgehouden en door zijn recht op een eerlijk proces meermaals te schenden”, aldus Lewis Mudge, directeur Centraal-Afrika bij Human Rights Watch, in een verklaring die maandagavond werd vrijgegeven.

“Om een eerlijk proces te garanderen, is het belangrijk dat rechters en gerechtsfunctionarissen alle normen met betrekking tot de mensenrechten respecteren en naleven”, aldus Mudge. “De ernstige schendingen van deze normen tijdens het proces tegen Paul Rusesabagina hebben de geloofwaardigheid van het Rwandese rechtssysteem bij de behandeling van politiekgerelateerde zaken nog verder ondermijnd”, voegde hij eraan toe.

Als directeur van het befaamde Hôtel des Mille Collines in Kigali redde Rusesabagina, zelf een Hutu, meer dan 1.000 mensenlevens tijdens de genocide van 1994. Bij de genocide door aanhangers van het vroegere Hutu-regime vielen ruim 800.000 doden, vooral Tutsi’s. Rusesabagina is ook bekend als de hotelbaas die het verhaal van de bekroonde film “Hotel Rwanda” heeft geïnspireerd. Daarnaast ontpopte hij zich tot een hevig criticus van het regime in Kigali.

Samen met een twintigtal andere mensen stond de 67-jarige Rusesabagina terecht in Kigali. Bekend is dat hij betrokken was bij de oprichting van oppositiepartij MRCD. Bij aanslagen waar de rebellengroep FLN, de gewapende arm van de MRCD, achter zou zitten, zijn negen doden gevallen. Rusesabagina ontkent echter elke betrokkenheid bij die aanslagen. Tijdens het proces kwamen er tegenstrijdige verklaringen over Rusesabagina’s rol bij die aanslagen.