Wouter Beke sluit vaccinatie 5- tot 12-jarigen niet uit

Het Pfizer/BioNTech-vaccins is ook veilig en effectief bij vijf- tot elfjarigen. Dat blijkt uit onderzoek van de bedrijven. Zij zullen wel een lagere dosis moeten krijgen, maar het aantal antilichamen is vergelijkbaar met die bij personen van 16 tot 25 jaar en ook de bijwerkingen komen grotendeels overeen.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) sluit daarom ook niet uit dat ook in ons land de vijf- tot elfjarigen binnenkort een coronaprik zullen krijgen. Dat zegt hij in Het Belang van Limburg. Hij benadrukt wel dat Pfizer eerst nog een goedkeuring van het EMA moet krijgen voordat de optie in ons land kan bekeken worden.

Momenteel is het Pfizer-vaccin enkel goedgekeurd tot en met 12 jaar. De vaccinatie van 12- tot 17-jarigen wordt momenteel dan ook afgerond in ons land.

Pfizer heeft momenteel ook nog twee andere deelstudies lopen: een bij kinderen tussen twee en vijf jaar en een bij kinderen tussen zes maanden en twee jaar. Die resultaten worden eind dit jaar verwacht.