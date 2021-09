Hoe Israël het Iraanse hoofd van nucleair programma vanop 1.600 km afstand kon doden met een Belgisch wapen

Toen de wagen van Mohsen Fakhrizadeh (62), “vader” van het Iraanse kernwapenprogramma, op 27 november 2020 onder vuur werd genomen, snelden zijn bodyguards met getrokken wapens toe om de schutters te stoppen. Er was niemand te bespeuren. De Iraanse conclusie, dat de wetenschapper vermoord was door een ‘killer robot’, werd op hoongelach onthaald. Maar nu schrijft de Amerikaanse krant The New York Times op basis van bronnen bij de inlichtingendiensten dat de Israëlische Mossad Fakhrizadeh wel degelijk uitschakelde met een geavanceerd telegeleid wapen, van Belgische makelij.