Alle stembiljetten Russische verkiezingen geteld: Kremlinpartij afgetekend de grootste

In Rusland zijn alle stembiljetten geteld na de parlementsverkiezingen. Kremlinpartij Verenigd Rusland haalde 49,8 procent van de stemmen, maakte de centrale kiescommissie dinsdag bekend. De partij van Vladimir Poetin blijft afgetekend de grootste, maar doet het wel minder goed dan bij de vorige verkiezingen.

De communisten kregen 18,9 procent van de stemmen, de rechts-populisten van de LDPR van ultranationalist Vladimir Zjirinovski 7,5 procent. De partij Rechtervaardig Rusland moest zich tevreden stellen met 7,4 procent. De nieuwe partij Novye Lyudi kwam met 5,3 procent ook net boven de kiesdrempel.

De regeringspartij Verenigd Rusland leed in vergelijking met de laatste stemming vijf jaar geleden wel verlies. Toen kreeg de partij 54,2 procent van de stemmen. In vergelijking met de vorige parlementsverkiezingen zijn het vooral de communisten die beter scoren. Zij haalden in 2016 nog maar 13,4 procent van de stemmen.

Alle partijen die in de nieuwe Doema, het Russische parlement, vertegenwoordigd zijn, worden geacht dicht bij het Kremlin te staan. Oppositiekandidaten onder leiding van de gevangengenomen Alexei Navalny worden niet toegelaten. Zijn team sprak eerder al van massale verkiezingsfraude. Onafhankelijke waarnemers maakten ook melding van duizenden schendingen bij de verkiezingen.

Voor Vladimir Poetin werd de driedaagse stemming gezien als een belangrijke test voor de presidentsverkiezingen van 2024. De opkomst van de verkiezingen bedroeg 51,6 procent. Meer dan 110 miljoen kiesgerechtigden in Rusland en daarbuiten werden opgeroepen om hun stem uit te brengen.