Olivier Deschacht openhartig: “Niemand haalt 10 op 10 zoals Annelien. Ik heb de beste vrouw gehad en heb het verknoeid”

Olivier Deschacht leeft een volledig andere leven dan hij tot voor kort gewend was. De verdediger hing eind vorig zijn voetbalschoenen aan de haak en twee jaar eerder liep zijn huwelijk met Annelien Coorevits op de klippen. Maar verwerkt heeft hij vooral die tweede breuk nog niet.

“Onze beide ouders zijn gescheiden en wij zeiden: Wij gaan het anders doen. En toch is het fout gelopen na 13 jaar samenzijn”, vertelt de 40-jarige ex-voetballer aan Dag Allemaal. “Ik heb verkeerd gereageerd op mijn afscheid bij Anderlecht. Dingen gedaan die ik niet had moeten doen, meer zeg ik daar niet over. Ik heb de beste vrouw gehad en ik heb het verknoeid. Ik heb nog pogingen ondernomen om het goed te maken, maar ’t zal tussen ons nooit meer in orde komen.”

Intussen probeert Deschacht zijn leven weer op te pikken. “Ik ben weer buiten aan ’t komen maar ik heb, twee jaar na onze breuk, nog niemand ontmoet bij wie ik me even goed voel. Niemand haalt 10 op 10 zoals zij”, klinkt het. “Ik moet geduld hebben, zeker?”