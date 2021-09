Gentse chocolatier Jannes (29) is beste van Vlaanderen: “Ik wil de beste van het land worden”

Gent - Amper 29 jaar en nu al de “Beste Chocolatier van Vlaanderen”. Faut le faire. Gentenaar Jannes Deduytschaever, nog maar een jaar bezig in zijn eigen zaak, heeft het maar mooi gedaan. En daar is hij apetrots op. “Ik wil de beste van België worden. Dat ik nu al deze titel van Gault&Millau krijg is onverhoopt.” Al zullen zijn fans nog wel even moeten oefenen op zijn naam.

Hij wist dat hij in de prijzen zou vallen. De mensen van Gault&Millau hadden hem op voorhand gepolst of hij bordjes met pralines wilde voorbereiden voor de genodigden. Wat verwennerijtjes voor tijdens de uitreiking. “Ze vragen dat niet zomaar. Er zat dus iets aan te komen.”

Jannes Deduytschaever dacht bescheiden “ontdekking van het jaar” te worden, maar werd hij bekroond tot “Beste Chocolatier voor Vlaanderen”. “Onverhoopt”, zegt hij. “Volgens Gault&Millau ben ik de jongste winnaar ooit.” Een terechte winnaar volgens de jury. “Hij laat de grondstoffen zowel in hun eenvoud als complexiteit spreken en heeft daarbij oog voor ambachtelijkheid.”

Schoonouders

Pas vorig jaar in mei - volle coronacrisis- openden Jannes en zijn vriendin Karen Van Lysebeth (27) hun winkel/atelier op het Emile Braunplein. Met de hulp van vrienden en familie verhuisden ze. Ook de schoonouders helpen waar kan. De moeder van Karen is verantwoordelijk voor de verpakkingen, haar vader maakt de gezouten karamel op zijn eigen fornuis, volgens het recept van Jannes. (lees verder onder foto)

Foto: IF

De absolute topligging, vlakbij het Belfort, blijkt hem geen windeieren te leggen. “Er is hier veel passage. Daardoor verkoop ik goed en kan ik me de beste grondstoffen permitteren. De mooiste sinaasappels voor mijn orangettes, de beste hazelnoten uit Piemonte en authentieke Avola-amandelen.”

Jan met de Pet

Of ook Jan met de Pet chocola bij hem kan komen kopen? “Kijk, ik ga zot graag naar de Cru (van de Colruyt Group, red.), maar als ik daar buiten kom denk ik: dit is toch niet voor iedereen? Door mijn porties klein te houden, kan je al een reep chocola bij mij kopen voor 4 euro.”

Rijk wil de chocolatier, die nog niet zo lang geleden studeerde aan de Hotelschool in Gent, er niet van worden. “Ik wil vooral de beste in mijn vak worden. De beste van België. Ik hoop ook dat mijn naam geassocieerd zal worden met de allerbeste chocoladen creaties. Toegegeven Deduytschaever is moeilijker uit te spreken dan pakweg Marcolini, maar dat kan ook een voordeel zijn.” (lacht)

Deduytschaever gaf iedereen het nakijken. Onder andere David Maenhout van Chocolatier M, waar hij vijf jaar lang de stiel leerde. En ook die andere Gentenaar, Joost Arijs, waar Jannes vijf maanden stage liep. “Hij was één van de eersten om me proficiat te wensen.” De chocoladen bolletjes met matcha-kers en roos-lychee waren overigens een schot in de roos. “Er stonden bij Gault&Millau veel bordjes van collega’s, maar alleen mijn pralines waren aan het eind van de uitreiking op. Een goed teken, toch?”