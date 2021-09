16-jarige jongen doodgestoken in Franse gemeente Les Lilas

In de Franse gemeente Les Lilas, in het departement Seine-Saint-Denis, is een 16-jarige tiener maandagavond gedood met een messteek in de borst. Dat hebben parket en politiebronnen dinsdag bekendgemaakt.

De gebeurtenissen vonden plaats in een buitenwijk van de stad, in aanwezigheid van enkele jongeren. Een 17-jarige tiener, die ervan verdacht wordt de dader te zijn, werd kort na het incident gearresteerd en in hechtenis genomen. De politie sluit voorlopig uit dat het om een afrekening gaat tussen rivaliserende bendes.