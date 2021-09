Rwanda annuleert topontmoeting met Wilmès na uitspraak over Rusesabagina

Een geplande ontmoeting tussen minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en haar Rwandese collega gaat niet door. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rwanda is niet opgezet met het Belgische standpunt over de veroordeling van Paul Rusesabagina, meldt het op Twitter.

De Rwandese activist Paul Rusesabagina werd maandag tot 25 jaar cel veroordeeld wegens terrorisme. Wilmès zei daarop dat de man geen eerlijk en billijk proces gekregen heeft en dat het vermoeden van onschuld niet gerespecteerd werd. “Deze elementen stellen de facto het proces en het vonnis ter discussie”, oordeelt de vicepremier.

Wilmès verblijft momenteel in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. In de marge daarvan zou ze woensdag een ontmoeting hebben met haar Rwandese ambtgenoot Vincent Biruta, maar Rwanda heeft die ontmoeting nu geannuleerd.

“Dit bewijst de minachting van België voor het Rwandese rechtssysteem”, klinkt het bij het Rwandese ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter. “Daarom zal een geplande ontmoeting op ministerieel niveau niet plaatsvinden. De Rwandese regering staat wel open om de minister van Buitenlandse Zaken op een gepast moment te verwelkomen, om de dialoog tussen beide landen verder te zetten.”

Een rechtbank in Kigali veroordeelde de Belgische Rwandees Paul Rusesabagina maandag tot 25 jaar cel voor terrorisme. De autoriteiten verwijten de 67-jarige activist dat hij een rebellengroep steunt die dodelijke aanvallen heeft uitgevoerd. Rusesabagina is vooral bekend als de hotelbaas die het verhaal van de bekroonde film “Hotel Rwanda” heeft geïnspireerd. Daarnaast ontpopte hij zich tot een hevig criticus van het regime in Kigali.