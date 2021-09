Mislukte couppoging in Soedan

In Soedan heeft dinsdag een poging tot staatsgreep plaatsgevonden. Dat hebben staatsmedia bekendgemaakt, zonder de daders van het complot te identificeren.

“Er is een mislukte coup geweest, de mensen moeten dit onder ogen zien”, aldus de staatsmedia. Een regeringsbron bevestigde aan persagentschap AFP dat de plotters hadden geprobeerd het gebouw van de staatsmedia over te nemen, maar daarin niet waren geslaagd.

Een hoge militaire bron verklaarde dat een groep officieren betrokken was bij de poging, maar dat de militairen onmiddellijk geschorst zijn.

Dinsdag blijft het voorlopig alleszins rustig in het centrum van hoofdstad Khartoem, ook rond het hoofdkwartier van het leger. De Soedanese veiligheidsdiensten blokkeerden echter de belangrijkste brug die Karthoem verbindt met zusterstad Omdurman, aan de andere kant van de Nijl.

De couppoging was gericht tegen de overgangsregering van Soedan die is ingesteld na de afzetting van president Omar al-Bashir in maart 2019. Het land kent sindsdien economische moeilijkheden en diepe politieke verdeeldheid. In de afgelopen maanden werden verschillende hervormingen doorgevoerd om in aanmerking te komen voor een schuldverlichtingsprogramma van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).