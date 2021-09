Brits ministerie lekt per ongeluk mailadressen van Afghaanse tolken

Het Britse ministerie van Defensie is in verlegenheid gebracht door een datalek met de privégegevens van Afghaanse tolken. De e-mailadressen van ongeveer 250 mensen die naar het Verenigd Koninkrijk willen komen, waren zichtbaar in een groepsmail, bericht de Britse omroep BBC.

Het ministerie stuurde de mail naar Afghanen die voor de Britse strijdkrachten hebben gewerkt en zich nog in Afghanistan of andere landen bevinden. Mailadressen en profielfoto’s van ontvangers waren te zien door iedereen die het bericht kreeg.

Een ontvanger reageerde tegenover de BBC geschrokken op de blunder. “Deze fout kan tolken het leven kosten. Vooral als ze nog in Afghanistan zijn.” Sommige tolken zouden ook niet direct hebben beseft dat er iets mis was. “Zij mailden iedereen terug met uitleg over de situatie waarin ze verkeren. Dat is erg gevaarlijk.”

Het ministerie zou zich snel hebben gerealiseerd dat een fout was gemaakt en mailde na een half uur een waarschuwing. De tolken kregen het verzoek de eerste email te verwijderen en de boodschap: “uw e-mailadres kan onveilig zijn”.

“Beschamend”

Het lek leidde tot boze reacties in de Britse politiek. Parlementariër Johnny Mercer van de regerende Conservatieve Partij noemde de wijze waarop met tolken wordt omgegaan “ongelofelijk beschamend”. Hij concludeerde dat veel mensen “vanavond weer een nieuwe verblijfplaats gaan zoeken”.

John Healey van oppositiepartij Labour zei dat “nodeloos levens in gevaar zijn gebracht” door het datalek. Hij riep de regering van premier Boris Johnson op om meer te doen om achtergebleven tolken over te brengen naar het Verenigd Koninkrijk.

Het ministerie van Defensie ging vanwege de fout diep door het stof. “We verontschuldigen ons tegenover iedereen die is getroffen door dit lek”, zei een woordvoerster tegen de Britse omroep. “We zetten ons in om te zorgen dat zoiets niet nog een keer kan voorkomen.”

Westerse landen hebben hun troepen dit jaar na twee decennia teruggetrokken uit Afghanistan. Daarop grepen de extremistische taliban vorige maand de macht. Naast het Verenigd Koninkrijk hebben ook andere landen op grote schaal burgers en lokale oud-medewerkers geëvacueerd.